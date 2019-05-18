Girişimcilik Paneli

Akdağmadeni Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen panele, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan konuşmacı olarak katıldı. Yozgat Odalar ve Borsalar Akademik Danışmanı Dr. Mehmet Kara da Moderatör olarak görev aldı. Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Mustafa Özalp, özellikle girişimcilik temalı kısa bir sunum gerçekleştirirken, girişimci olabilme konusunda ne tür özelliklerin taşınması gerektiği, girişimcinin çevresel fırsatlara karşı bakış açısı ve dünya da girişimcilik örneklerine de değindi. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, girişimcilik olgusunun bir süreç olarak değerlendirilmesini ve muhakkak zamanın iyi kullanılarak iş hayatının gerçeklerinin biran önce öğrenilmesini bunun içinde öğrencilerimizin kendi meslek alanlarına ilişkin işyerlerinde staj yapmaları gerektiğini söyledi. Çelik, cesaretli olmanın yanı sıra rasyonel davranarak, çevresel fırsatlarında iyi gözlemlenmesi gerektiğini iş dünyasından verdiği somut örnekler ile anlattı. Çelik, Yozgat genelinde özellikle termal temalı ve yeraltı ve yer üstü zenginlik kaynaklarına yönelik yatırımların hız kazanması gerektiğinin de altını çizdi. Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan da, iş hayatına nasıl başladığını bu zorlu süreçte ne tür iş alanlarında faaliyet gösterdiğini, yurt dışı deneyimlerini, ‘girişimci nasıl olunur, ne tür risklere katlanır ve yeni yatırım kararları alırken nasıl davranır’ sorularına cevap verecek şekilde örnekler ile izah etti. Daha sonra soru cevap bölümü bir sohbet havasında gerçekleşirken, panelin sonunda katılımcılara plaket taktimi ile organizasyon son buldu.