Gidenler geri döndü

MALATYA'nın Yeşilyurt Belediyesince yurtdışına gönderilen 45 kişiden 43'ünün Türkiye'ye dönmemesinin ardından, Almanya'ya gri pasaportla insan kaçakçılığı iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından 6 belediyeye yönelik başlatılan soruşmada adı geçen Yozgat’ın Yerköy ilçesi Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, gidenleri geri döndüğünü söyledi. Başkan Yılmaz konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın 12 Mart 2021 tarihinde başlatmış olduğu soruşturmayla ilgili bazı haber kanalları ve siteleri üzerinden ‘Gri Pasaport Soruşturması’ olarak yapılan haberlerde, ilçenin ve belediyenin de isminin yer aldığını hatırlattı. Yurt dışına giden 29 ekip üyesinin geri döndüğünü belirtip, gidenlerin isim listesini de veren Yılmaz, yanlış anlaşılmalara açıklık getirmek maksadıyla basın açıklaması yapma gereği duyduğunu bildirdi. Yılmaz, ‘’15-21 Temmuz 2019 tarihinde Polonya’da düzenlenen ‘Folklor Festivali’ isimli organizasyonda, ülkemizi temsil etmek adına katılan Yerköy Belediyesi Anadolu Folklor Vakfının dansçı ve müzisyenlerinin organizasyon katılım süreci içerisinde yurt dışına çıkmaları için gerekli olan tüm izinler Yozgat Valiliğimizden alınmıştır. 15-21 Temmuz 2019 tarihleri arasında Polonya’da düzenlenen organizasyonda ülkemizi temsil eden folklor ekibimiz yarışmada büyük bir başarı sergilemiş ve festival birincisi olarak ülkemize eksiksiz olarak tekrar geri dönmüşlerdir’’ dedi. Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz, Polonya’da düzenlenen festival için Yerköy Belediye Başkanlığı adına kendisinin veya kurumla ilgili hiçbir kişinin grup içerisinde yer almadığını anlattı. Vakıftan Yerköy Belediyesinin hiçbir maddi talebi ve kazancının olmadığının da altını çizen Yılmaz açıklamasını, ‘’Söz konusu olan Folklor ekibimiz ülkemize döndükten sonra Kırşehir Valiliği ve Belediyesinin birlikte düzenlemiş oldukları Ahilik Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Kırşehir Cacabey meydanında bir gösteri düzenlemişlerdir. Ayrıca salgın hastalığın seyrine göre Eylül ayı içerisinde ilçemizde yapmayı planladığımız festivalde de folklor ekibimiz hemşehrilerimizle buluşturulacaktır. İlgili soruşturma ve haberlerde belirtilen konuyla ilgili olarak belediyemizin hiçbir ilgisi bulunmamaktadır’’ ifadeleriyle tamamladı.