Gıda yardımı

YOZGAT Belediyesi, korona virüs salgınından dolayı iş yerleri kapanan, süreç içerisinde işsiz kalan vatandaşlar için hazırlattığı gıda ve hijyen paketleri, belirlenen ihtiyaç sahiplerine Ramazan öncesinde ulaştırıldı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Belediyesi olarak vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için var güçleri ile çalıştıklarını bildirdi. Köse, hazırlanan gıda ve hijyen malzemelerden oluşan kolilerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerine görevliler tarafından götürülerek ulaştırıldığını ifade etti.