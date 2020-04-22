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Gıda yardımı

Yozgat Belediyesi, Ramazan öncesinde hazırlattığı gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 03:02
Gıda yardımı

YOZGAT Belediyesi, korona virüs salgınından dolayı iş yerleri kapanan, süreç içerisinde işsiz kalan vatandaşlar için hazırlattığı gıda ve hijyen paketleri, belirlenen ihtiyaç sahiplerine Ramazan öncesinde ulaştırıldı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Belediyesi olarak vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için var güçleri ile çalıştıklarını bildirdi. Köse, hazırlanan gıda ve hijyen malzemelerden oluşan kolilerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerine görevliler tarafından götürülerek ulaştırıldığını ifade etti. 

Anahtar Kelimeler:
Gıda Yardımı
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