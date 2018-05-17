Geri sayım başladı

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BOZOK Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, yeni hizmet binası inşaatının tamamlanıp, geçici hastane ruhsatının da verilmesi sonrasında taşınma işlemiyle ilgili hazırlıklar ihale aşamasına getirildi.

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BOZOK Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, yeni hizmet binası inşaatının tamamlanıp, geçici hastane ruhsatının da verilmesi sonrasında taşınma işlemiyle ilgili hazırlıklar ihale aşamasına getirildi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi hasta kabulüne başlayabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat alınmasına yönelik çalışmalar tamamlanmasının ardından, taşınma işleminin yapılabilmesine yönelik yürütülen hazırlıkların da sonuna gelindi. Yapılacak olan temizlik, çevre düzenlemesi, taşınma gibi ihalelerin ardından hastane hasta kabulüne başlayacak. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji, Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin kendi binasının taşınmasının ardından sağlık alanında daha kaliteli hizmet sunulacağını vurgulandı. Yozgat’tan diğer şehirlere hasta sevklerinin de önüne geçmesi beklenilen Tıp Fakültesi Hastanesi TOKİ tarafından inşa edildi. 210 servis yataklı, 50 yoğun bakım yataklı, 9 ameliyathane ile ön kabulü yapılan hastanede odalar tek kişilik-süit odalar olarak düzenlendi. Hastaların tek kişilik odada refakatçısı ile birlikte, kendi evindeki konfordan daha iyi misafir edileceğinin altı çizildi.

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