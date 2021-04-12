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Geri Dönüşüm projesi tuttu

Sarıkaya Belediyesi tarafından uygulamaya konulan ‘Geri Dönüşüm’ projesi kısa sürede büyük ilgi gördü.

12 Nisan 2021 Pazartesi 00:11
Geri Dönüşüm projesi tuttu

SARIKAYA Belediyesi ilçenin çeşitli yerlerine akıllı atık toplama kutuları yerleştirilerek, geçtiğimiz ay içerisinde uygulamaya konulan ‘Geri Dönüşüm’ projesini ilçe halkı benimsedi. Kişiye özel verilen barkotlu poşetlerde toplanan atıklar, akıllı anahtarlar kullanılarak atık kutularına bırakıldı. Akıllı kutuya getirilen atık miktarınca vatandaşlar puan kazanarak, su faturalarında indirim hakkı kazandı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’Geri dönüşüm toplama kutularımıza 157 hemşehrimiz tarafından 372 kilo geri dönüştürülebilir atık bırakıldı. Çevre hassasiyeti yüksek hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum’’ dedi. Başkan Açıkel, projenin ilçede yeni olmasına karşılık, ilgi gördüğünü belirtti. Açıkel,’’ Proje kapsamında evlerinizde ve işyerlerinizde kişiye özel tanımlanmış barkotlu atık toplama poşetleri içerisinde biriktirilen kağıt, karton, plastik, türevi atıklar, kişiye özel akıllı anahtarların yardımı ile akıllı atık toplama kutusuna bırakılıyor. Bu atıklarla kazanılan puanlar, su faturalarına yansıtılıp, bedel üzerinden indirime gidilecektir’’ diye konuştu. 

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Geri Dönüşüm Projesi Tuttu
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