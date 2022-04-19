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GeoRadar’ı beğendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyaretler ve açılışlar yapmak üzere geldiği Yozgat’ta Bozok Teknopark’ta bulunan firmaları da ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

19 Nisan 2022 Salı 00:45
GeoRadar’ı beğendi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Kampüs alanında bulunan Bozok Teknopark’ta faaliyetlerini sürdüren Bozok Mekatronik Mühendislik tarafından tasarlanan GeoRadar cihazını inceleyen Bakan Varank, yeraltını gösterebilen cihaz hakkında Cihazın üreticisi Yasin Sarıkaya’dan bilgi aldı. Sarıkaya, cihazın yerin yoğunluğunu, derinliğini, taş yapısını, boşlukları, tünelleri, yaşam yerlerini, kanalları bulduğunu söyledi.  Bu cihazın yüzde 60'ını tamamladıklarını dile getiren Sarıkaya, ‘’Diğer cihazımız Aselsan’da testte.  İlk testimizi başarıyla tamamladık. İkinci testimize gönderdik. Aselsan bunu tünel, sığınak ve mayın arama, mayın görüntülemelerinde kullanıyorlar. Şu anki yapmış olduğumuz en az 250 MHz elektromanyetik dalga üretiyoruz’’ dedi.
Bakan Varank ise cihazı test için kendilerine de yollayabileceklerini dile getirdi. Kendilerinin Yerbilimleri Enstitüsünün bunları kullandığını vurgulayan Bakan Varank, ‘’Bizde hazır cihazlar var. Dışarıya serviste veriyoruz’’ diye konuştu. 
GeoRadar NEDİR
Bozok Mekatronik Haziran 2019 yılında kurulan, Bozok Teknopark’ta faaliyet gösteren Ar-Ge firmasıdır. KOSGEB Ar-Ge inovasyon projesi kapsamında 50Hz-5GHz elektromanyetik dalgalar ile yer altı 2B/3B olarak anlık görüntüleme projesine Haziran 2019 yılında başlayıp, 2020 yılının Eylül ayında başarıyla tamamlanmıştır. Firma olarak aynı zamanda yazılım, elektronik devre tasarımı, elektronik devre simülasyonları, yazılım simülasyonları, endüstriyel tasarım alanlarında da projeler yürütmektedir. Firmamızın misyonu, yerli ve milli projeler ortaya koyup, ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. Yer altı GeoRadar projesi anlık olarak yerin belirli derinliklerinde 2B/3B görüntüleme yapmaktadır.
İstenilen belirli alanların 3D olarak gerçek boyutlandırılması çıkarılmaktadır. 

Son Güncelleme: 18.04.2022 20:55
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