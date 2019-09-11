GENÇLiK MERKEZiNi TANITTILAR

Gençlik Merkezi’nin gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler ile değerlendirmek, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak, gençlik faaliyetlerini planlamak, programlamak, yönetmek, denetlemek, değerlendirmek, geliştirmek amacıyla gençlere fırsatlar sunan kamu kurumu olduğu hatırlatıldı. Yeni eğitim-öğretim dönemine başlayan okullarda gençlere yönelik Gençlik Merkezi Müdürü, Personeli, Gönüllü gruplar, Yozgat il genelindeki okullarda Gençlik Merkezine yeni üyeler kazandırmak, yapılan, yapılacak faaliyetler hakkında bilgilendirmek için tanıtım çalışmalarını yürütüyor.