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GENÇLiK MERKEZiNi TANITTILAR

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi görevlileri, okul ziyaretlerinde bulunarak, gençlik merkezinde yapılan faaliyetlerin tanıtımını yapıp, gençleri merkeze davet etmeye başladı.

GENÇLiK MERKEZiNi TANITTILAR

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi görevlileri, okul ziyaretlerinde bulunarak, gençlik merkezinde yapılan faaliyetlerin tanıtımını yapıp, gençleri merkeze davet etmeye başladı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 00:00
GENÇLiK MERKEZiNi TANITTILAR

Gençlik Merkezi’nin gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler ile değerlendirmek, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak, gençlik faaliyetlerini planlamak, programlamak, yönetmek, denetlemek, değerlendirmek, geliştirmek amacıyla gençlere fırsatlar sunan kamu kurumu olduğu hatırlatıldı. Yeni eğitim-öğretim dönemine başlayan okullarda gençlere yönelik Gençlik Merkezi Müdürü, Personeli,  Gönüllü gruplar, Yozgat il genelindeki okullarda Gençlik Merkezine yeni üyeler kazandırmak, yapılan, yapılacak faaliyetler hakkında bilgilendirmek için tanıtım çalışmalarını yürütüyor. 

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