Gençlik Çadırardıç köyünde

‘Gençliğin Adresine Yolculuk’ projesi kapsamında hayata geçirilen Mobil Gençlik Merkezi, Çadırardıç Köyü'nde konuşlandırıldı. Gönüllü gençler, Çadırardıç İlk/Ortaokulu’nda eğitim gören gençlerle halat çekme, yüz boyama etkinliği, matrak gibi faaliyetlerin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını oynadı. Mobil Gençlik Merkezi ile tanışma fırsatı bulan Çadırardıç köyündeki gençler, mutlu oldu. Gönüllü gençlerin, köy köy okul okul dolaşmaya, ilçe ve köylerde yaşayan tüm gençleri Mobil Gençlik Merkezi ile tanıştırmaya devam edileceği kaydedildi.