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Gençlik Çadırardıç köyünde

YOZGAT’ın en uzak köylerinden birisi olan Çadırardıç, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nin gönüllü gençlerini konuk etti.

Gençlik Çadırardıç köyünde

YOZGAT’ın en uzak köylerinden birisi olan Çadırardıç, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nin gönüllü gençlerini konuk etti.

03 Ekim 2019 Perşembe 00:00
Gençlik Çadırardıç köyünde

‘Gençliğin Adresine Yolculuk’ projesi kapsamında hayata geçirilen Mobil Gençlik Merkezi, Çadırardıç Köyü'nde konuşlandırıldı. Gönüllü gençler, Çadırardıç İlk/Ortaokulu’nda eğitim gören gençlerle halat çekme, yüz boyama etkinliği, matrak gibi faaliyetlerin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını oynadı. Mobil Gençlik Merkezi ile tanışma fırsatı bulan Çadırardıç köyündeki gençler, mutlu oldu. Gönüllü gençlerin, köy köy okul okul dolaşmaya, ilçe ve köylerde yaşayan tüm gençleri Mobil Gençlik Merkezi ile tanıştırmaya devam edileceği kaydedildi. 

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