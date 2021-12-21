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GENÇLiK BULUŞMASI

Yozgat Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü, Gençlik Merkezi ile birlikte organize ettiği etkinlik kapsamında gençler tarihi Çapanoğlu Büyük Camiinde bir araya geldi.

21 Aralık 2021 Salı 00:26
GENÇLiK BULUŞMASI

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi ile Yozgat Müftülüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte gençler tarihi Çapanoğlu Büyük Camiinde sabah namazında bir araya gelip, sohbet etti. KYK yurtlarında kalan kız öğrencilerle Çapanoğlu Büyük Cami'nde sabah namazı buluşmasına Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden de katıldı. Yoğun katılımın olduğu buluşma sonrası öğrencilerle birlikte kahvaltı yapıldı. Kahvaltı sonrası Müftü Gülden, öğrencilerle sohbet ederek onların sorularını cevaplandırdı. Buluşma ve kahvaltı programına Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, Çapanoğlu Büyük Camii İmam Hatib-i Cemal Şahiner ve Müezzin Kayyım Samet Sabuncu katıldı. Gençlik Merkezleri Müdürü Ali Sapmaz, ‘’Güneşi uyandıran gençlere selam olsun ‘Siyer Okumalarına’ katılan gençlerimizle sabah namazında Çapanoğlu Camiinde buluştuk. Karlı bir havada zorluklarla sabah namazında bir camiye gelen gençlerimizle daha sonra Sarıhacılı Kahvaltı salonunda sohbet etkinliği yaptık. İl Müftümüz Ali Gülden beyin gençlerden gelen sorular üzerinden oluşturduğu sohbetiyle Zini ve gönül yolculuğunda gençlerle yürüdük. Gençler konuştu biz dinledik. Katılımlarından dolayı İl müfütümüze, gençlerimize, ikram Katkılarından dolayı Yozgat  Büro Memur-Sen’e teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

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