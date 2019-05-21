GENÇLERE iTiKAF DAVETi

Yozgat İl Müftülüğü, itikaf ibadeti için hazırlıklarını sürdürüyor. İtikafa girecek vatandaşlara Bilal Şahin Camii’nde hazırlık yapan Müftülük, gençlere çağrı yaptı. İl Müftüsü Salih Sezik, Yozgat’ta Bilal Şahin Camii’nin itikaf için uygun görüldüğünü aktardı. Müftü Sezik, “Peygamber efendimiz ramazan ayında itikafa girmiş ve ümmetini de bu itikafa girme konusunda teşvik etmiştir. İtikaf güçlü bir sünnettir. İtikafa beş vakit cemaatle namaz kılınan camilerde girilir. İtikafa girenler, dış dünyayla bağlantısını keser ve sadece zamanını Allah’a tahsis etmiş olur. Bu esnada Kur’an-ı Kerim ile nafile ibadetlerle, nefis muhasebesiyle zamanını değerlendirmeye çalışır. İtikaf ibadetini yapanlar, Kadir Gecesi’ni hem bulma hem de en iyi şekilde değerlendirme fırsatı yakalıyorlar” dedi.