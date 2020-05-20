Gençlere hazırlık seti

Belediye Başkanı Ömer Açıkel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda bu sene YKS’ye girecek 12. Sınıf öğrencilerine sınava daha iyi hazırlanmaları için 6 denemeden oluşan üniversiteye hazırlık setini hediye ettiklerini söyledi. Başkan Açıkel, ‘’Bütün öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum. Gençlerimizin evlerinde kalmalarını istiyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü'müzden aldığımız listeye göre çalışma arkadaşlarımız öğrencilerimizin hediyelerini kendilerine ulaştıracaklardır’’ dedi.