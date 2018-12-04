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Gençlere ev ödevi

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, köy ziyaretleri yaparak, köylerde bulunan gençlerle camide buluşup, gençlerle birlikte namaz kılıyor, daha sonra da dini sohbetler gerçekleştirerek, gençlere ev ödevleri veriyor.

Gençlere ev ödevi

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, köy ziyaretleri yaparak, köylerde bulunan gençlerle camide buluşup, gençlerle birlikte namaz kılıyor, daha sonra da dini sohbetler gerçekleştirerek, gençlere ev ödevleri veriyor.

04 Aralık 2018 Salı 07:00
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Gençlere ev ödevi

Köylerde bulunan gençlerin vakitlerini dolu dolu geçirmesini isteyen Müftü Sezik, gençlerin camide zaman geçirmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.  İl Müftüsü Salih Sezik, "Gençlik bir milletin geleceği, en büyük imkanı ve zenginliğidir. Gençliğini ihmal eden toplumlar geleceklerini de ihmal ve imha etmiş olurlar. Gençlik; bir milletin hem geçmişi hem de geleceğidir. Çünkü milletler savaşları ve zaferleri gençleriyle yapar ve kazanır. Bu tür buluşmaların birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesi açısından çoğalması gerekiyor. Bu yüzden artık köylerde ve ilçelerimizde bulunan gençlerle sık sık görüşmeler gerçekleştireceğiz. Gençlerimizle namaz kıldıktan sonra onlara ev ödevi veriyorum. Daha sonra ödevlerini kontrol için tekrar geleceğim. Bu şekilde gençlerimizi yalnız bırakmamış olacağız” dedi. 

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