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Gençlerden kampanya

AK Parti Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile ülkenin her alanda önemli bir ivme kazandığını belirterek, Cumhuriyet Alanı’nda pankart açtı.

06 Eylül 2021 Pazartesi 00:01
Gençlerden kampanya

AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Tüm ülke olarak dünyayı etkisi altına alan Covid19 ve varyantlarına karşı büyük ve zorlu bir mücadele vermekteyiz. Ak Partimizin önce millet diyen siyaset anlayışı sayesinde dünyanın diğer gelişmiş devletleriyle yan yana getirildiğinde açıkça önde olan bir sağlık hamlesini gerçekleştiriyor birçok ülkeye yardım ediyor ve başarılarımızla takdir topluyoruz’’ dedi. Taşdemir, bunun sadece pandeminin neden olduğu sağlık sorunları ile değil, aynı zamanda hastalığın etkilediği pek çok alanda da gerek kamusal gerek özel birçok mecrada millette destek ve dayanak olduklarını, olmaya devam edeceklerini söyledi. Taşdemir, ‘’Pandeminin etkisinin hissedildiği tüm alanlarda milletimizle omuz omuza vererek sosyal devletin tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyoruz. Farklı sosyal medya mecralarından, malum destekçilerin gölgesinde yapılan türlü iftira ve hakaret saldırılarına inat, Ak Parti icraatlarıyla meydana çıkmaktan, milletinin hizmetkarı olmaktan önce Allah'ın izni sonra milletimizin teveccühü sayesinde asla vazgeçmeyecektir. Bugün Yozgat Ak Parti Gençlik Kolları olarak meydanda açtığımız standımızda bu kutlu yürüyüşe siz değerli kardeşlerimizi davet ederken, Covid19 sonrası açılan yüksek öğretim faaliyetleri için gereksinim duyduğunuz yurt ve konaklama faaliyetleri başta olmak üzere tüm destek faaliyetlerini siz değerli genç kardeşlerimize sunmaktan büyük mutluluk duyacağız. Ak Parti gençliği olarak bir vatandaşımıza yardımcı olmanın, bir olmanın, iri olmanın diri olmanın gurur ve mutluluğunu gelin birlikte paylaşalım’’ ifadelerini kullandı.

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Gençlerden Kampanya
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