Gençlerden Gıda yardımı

Aslan, ‘’Genç Yozgatlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği teşkilâtlarımız ile gönüllere ulaşıyoruz. Yenifakılı içerisinde ve dışarısında bulunan Sayın abilerim, ablalarım, kardeşlerim önümüzdeki günlerde yardım paketleri ve BİM kartlarını ilçemiz içerisindeki yoksul ailelerimize ulaştıracağım. Beni kırmayarak bana güvenen yardımlarını esirgemeyen gerek Avrupa’dan gerek Yozgatlı hayırsever abilerime ve kardeşlerime teşekkür ederim’’ dedi. Özkan Aslan, daha çok aileye ulaşmak adına, katkıda bulunmak isteyenlere de çağrıda bulundu. Aslan, ‘’Eğer benim de bir katkım olsun diyorsanız, karınca kararınca yardımlarınızı daha adaletli daha eşit paylaştırmak adına benim ile iletişime geçebilirsiniz. Veya herhangi bir market ile görüşerek paket yardımınızı yaptırabilirsiniz’’ ifadelerini kullandı.