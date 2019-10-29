Gençler Yozgat’ı tanıyor

İlçelerde yaşayan gençler, il merkezimizde ağırlandı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’İlçelerimizde ikamet eden gençlerimizin kent merkezimizde bulunan tarihi, turistik ve sosyal yaşamı görmesini amaçlayan projemizin vesilesiyle genç kardeşlerimizle bir araya geldik. İlçelerimizle kent merkezimizin arasında kopukluk olmaması için elimizden gelen gayreti sürdürmeye devam edeceğiz. Gençlerden söz aldık, fırsat buldukça il merkezimize gelip çayımızı içecekler’’ dedi. AK Parti Gençlik Kolları'ndan gönderilen açıklamada ise, Yozgat Belediyesi tarafından organize edilen ‘Yozgat Benim, Memleket Benim’ projesine, AK Parti Akdağmadeni Gençlik Kolları da katılarak, üniversite öğrencilerine bir günlük Yozgat turu düzenlediğini duyurdu. Gezinin amacının ilçelerden gelerek Üniversitede eğitim gören öğrencilere bölgeyi tanıtmak, Yozgat hakkında bilgi vermek, bölgenin daha geniş kitlelere duyurulmasını sağlamak olduğuna yer verildi. AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Mustafa Aydıner, geziye katılan öğrencilerin oldukça memnun olarak ayrıldıklarını belirtirken, gençlere yönelik faaliyetlerin hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Aydıner, ‘’Düzenlemiş olduğumuz bu gezi programı ile Öğrenci kardeşlerimize Yozgat’ta yalnız olmadıklarını hissettirerek, bundan sonra da bu tür faaliyetlerle daha samimi bir ortam sağlanacaktır. Programımıza katılan öğrencilere ve Gençlik Kolları Teşkilatıma teşekkür ederim’’ diye konuştu.