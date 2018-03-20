Gençler Yozgat’ı gezdi

Derneğin gönüllü üyeleri, yapılan program doğrultusunda, Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığını gezip, Cevdet Dündar Göleti çevresinde piknik yaptı. Nohutlu Tepesinden Yozgat’ı seyre dalan gençler, Hayri İnal Konağında yöresel Menengiç kahvesi içti, çedeneli kavurga yedi. Yozgat Spor Vadisini gezen gençler, burada da sportif etkinliklerde bulundu.