Gençler Sorgun’da toplanacak

8-9 Aralık 2018 tarihlerinde Sorgun'da gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak isteyen Yozgatlı gençler ile birlikte Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Aksaray, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük illerinden de başvurular alınacak. Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, gençlerde aktif katılım, vatandaşlık kavramlarının desteği ile yerel yönetimlere katılım konusunda gençlerin bilgi, beceri ve tutumlarında pozitif değişim yaratmak üzere eğitim çalışmasının planlandığını söyledi. Proje kapsamında seyahat, konaklama ve yemek masraflarının proje bütçesinden karşılanacağını kaydeden Uğuz, projeye toplamda 30 gencin katılım sağlayacağını, eğitime seçilen katılımcıların 26-27 Ocak 2019 tarihinde Ankara'da düzenlenecek 2 günlük Zirveye katılmasının da zorunlu olduğunun altını çizdi.