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Gençler Sorgun’da toplanacak

TÜRKİYE Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen ‘Yerel Yönetimler ve Gençlik Bölgesel Eğitimleri ve Zirvesi’ etkinliğine Sorgun ilçesi ev sahipliği yapacak.

Gençler Sorgun’da toplanacak

TÜRKİYE Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen ‘Yerel Yönetimler ve Gençlik Bölgesel Eğitimleri ve Zirvesi’ etkinliğine Sorgun ilçesi ev sahipliği yapacak.

12 Kasım 2018 Pazartesi 07:52
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Gençler Sorgun’da toplanacak

 8-9 Aralık 2018 tarihlerinde Sorgun'da gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak isteyen Yozgatlı gençler ile birlikte Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Aksaray, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük illerinden de başvurular alınacak. Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, gençlerde aktif katılım, vatandaşlık kavramlarının desteği ile yerel yönetimlere katılım konusunda gençlerin bilgi, beceri ve tutumlarında pozitif değişim yaratmak üzere eğitim çalışmasının planlandığını söyledi. Proje kapsamında seyahat, konaklama ve yemek masraflarının proje bütçesinden karşılanacağını kaydeden Uğuz, projeye toplamda 30 gencin katılım sağlayacağını, eğitime seçilen katılımcıların 26-27 Ocak 2019 tarihinde Ankara'da düzenlenecek 2 günlük Zirveye katılmasının da zorunlu olduğunun altını çizdi. 

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Gençler Sorgun’da Toplanacak
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