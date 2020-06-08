Gençler sahaya indi

SORGUN Gençlik Derneği, korana virüs tedbirleri kapsamında ara verdiği etkinliklerine yeniden start verdi. Dernek Başkanı Halil Uğuz, yeni tip Corona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle 16 Mart’ta faaliyetlere ara verdiklerini hatırlatarak, 1 Haziran’da normalleşme süreciyle birlikte faaliyetlere sosyal mesafe kurallarına uyarak yeniden başladıklarını söyledi.

Başkan Uğuz, Dünya Çevre Gününde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Avrupa Dayanışma Programı (ESC31) programı kapsamında yürütülen, ‘Çevreni Değiştir, Hayatını Değiştir’ başlıklı proje faaliyetleri çerçevesinde gönüllüler tarafından, vatandaşların bilgilendirilip, projeye ait bez çanta ve tohumlu kalemler hediye ettiklerini bildirdi. Uğuz, ‘’SORGED gönüllüleri tarafından hazırlanan bu projede, gençlerin çevreye olan duyarlılığını arttırmak üzere yerelde ne yapabiliriz sorusunu sormaları üzerine oluşmuştur. Gençler öncelikle kendi arkadaşlarına, sonrasında diğer gençlere ve Yozgat bölgesinde yaşayan insanlara ulaşmayı hedeflemişlerdir. Bu projenin yürütülmesinde ki amacımız, gençlerde çevre ve geri dönüşüm ile ilgili sosyal sorumluluk bilincini geliştirmektir. Gençler geri dönüşüme dikkat çekerek, çevrenin korunması sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetler yürüteceklerdir’’ dedi.