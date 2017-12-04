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Gençler sabah buluştu

YOZGAT İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında gençler sabah namazında Çapanoğlu Büyük Camiinde buluştu.

Gençler sabah buluştu

YOZGAT İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında gençler sabah namazında Çapanoğlu Büyük Camiinde buluştu.

04 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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Gençler sabah buluştu

Yozgat İl Müftü Yardımcısı Süleyman Edoğlu vaazında, gençlere Kur'an-ı Kerimi hatmedip, en az bir siyer kitabı okunmaları konusunda tavsiyelerinde bulundu.
Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, gençlere ve camii cemaatine çorba ikramında bulundu, soğuk havada sıcak bir ortam oluşturuldu. İkramdan sonra gençlerle hasbihal eden Müftü Sezik, gençlerle sohbet etti, sorularını yanıtladı, nasihatlerde bulundu. 

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