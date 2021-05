GENÇLER MESLEK EDiNiYOR

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret edip, açılan kursları gezdi, kursiyerlerle sohbet edip çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yazıcı, yapılan çalışmaları ve kurs faaliyetlerini inceledi, Halk Eğitim Merkezi koordinesinde bir çok kursun mekan fark etmeksizin açıldığını dile getirdi. Yazıcı, Merkez binasında açılan kurslara katılan kursiyerlerle sohbet etti, Bilal Şahin Kültür ve Gençlik Merkezinde de faaliyetlerini sürdüren halı-kilim dokuma, filografi ve ahşap yakma kurslarındaki kursiyerlerle bir araya geldi. Yazıcı, Halk Eğitim Merkezlerinin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaya konulan 2023 Eğitim Vizyonunda belirlenen hedefler doğrultusunda gelişen teknolojiyi takip ettiğini söyledi. Yazıcı, her yaşta vatandaşın ihtiyaç duyduğu, kendini geliştirdiği, meslek edinmelerine yardımcı olan kursları açarken, diğer yandan da manevi değerlerin yaşatılması vazifesini üstlendiğine vurgu yaptı. Yazıcı, ‘’Kültürümüzün renkli motiflerini hatırlatan ve unutulmaya yüz tutmuş birçok değerimizi açılan kurslarla gün yüzüne çıkarıp, 7'den 70'e tüm bireylerle buluşturuyor. Bu kapsamda, Müzik, Spor, Gösteri Sanatları, Görsel Sanatlar, Mesleki ve Teknik alanlar, El Becerileri, Bakırcılık, Tarım Teknolojisi, Hayvancılık, Kişisel Gelişim, Bilişim Teknolojileri, Robotik- Kodlama, Unutulmaya Yüz tutmuş El Sanatları başta olmak üzere açılan kurslarımız devam ediyor. 3 bin 700'ü aşkın kurs modülünün yanı sıra mezun öğrencilerimize yönelik destekleme ve yetiştirme kursları da açarak, faaliyetlerini her geçen gün artırmaktadır’’ dedi. Kurslara katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür eden Yazıcı, her vatandaşın mutlaka Halk Eğitim Merkezlerini ziyaret edip, kurslara katılımlarından mutluluk duyacağını da sözlerine ekledi. •Seyfettin Sağlam•