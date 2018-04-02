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Gençler kitap okudu

TÜRKİYE Gençlik Vakfı Yozgat İl temsilciliği tarafından Spor Vadisi’nde ‘okuyoruz biz’ adlı kitap okuma etkinliği düzenledi.

Gençler kitap okudu

TÜRKİYE Gençlik Vakfı Yozgat İl temsilciliği tarafından Spor Vadisi’nde ‘okuyoruz biz’ adlı kitap okuma etkinliği düzenledi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Gençler kitap okudu

TÜGVA Temsilcisi Muhammed Recayi Büyüksoy, “TÜGVA olarak kütüphaneleri hayatımızın içine alalım. Her kütüphane insanoğlunun yüzyıllar süren macerasını anlatır. Unutmayalım ki; teknolojinin geldiği seviyeye rağmen kitaplar kendini geliştirmek isteyenlerin vazgeçilmez hazineleridir. Bu eşsiz hazineye sınırsız erişim sunan kütüphaneleri uğrak mekânlarımızdan biri haline getirmek; araştırma ve inceleme ruhumuzun yaşaması için önem arz etmektedir. Vakıf olarak üyelerimize okuma alışkanlığını yerleştirebilmek için her il temsilciliğimizde Kitap Kahvelerimiz, her yaş seviyesine uygun kitap okuma ve tahlil grupları ile hemen her projemizde katılımcıların tamamlaması gereken kitap listeleri bulunmaktadır. Bu şekilde toplu okuma eylemiyle konuya kitlesel olarak dikkat çekmek istiyoruz’’ dedi. 
Büyüksoy, ‘Kitap Kurdu’ projesi ile tüm ortaokul öğrencilerinin katılımına açık kitap okuma ve tahlil yarışması düzenleyeceklerini sözlerine ekledi. Etkinliğe katılan gençler ile TÜGVA Yönetimi kendilerine dağıtılan kitapları halka açık alanda bir saat süreyle okudu.
 

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