GENÇLER KANYONU GEZECEK

SORGED tarafından hazırlanan ‘Doğa Yürüyüşü’ etkinliği Kazankaya Kanyonunda gerçekleştirilecek. SORGED Başkanı Halil Uğuz, Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Sorgun Gençlik Derneği koordinatörlüğünde, Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde yürütülen ‘Genç Değişim, Genç Gelişim’ başlıklı proje çerçevesindeki etkinliklerin devam ettiğini bildirdi. Uğuz, ‘’Proje kapsamında Yozgat’ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünde başlayıp, Çorum İncesu’ya kadar uzanan Kazankaya Kanyonunda ‘Doğa Yürüyüşü’ yapılacaktır. Geziye katılacak gençler, doğal ortamda yürüyüş yaparken, kanyonun farklı özelliklerini de görsel olarak görme, tanıma imkanına kavuşacaktır’’ dedi. SORGED Başkanı Uğuz, ‘Kitap Sizden Çay Bizden’ Okuma günlerinin de devamı ettiğini bildirdi. Uğuz, ‘’Kitap okumak, insanların zihnini, evrensel anlayışını, empati yeteneğini, analitik zekasını, hafızasını ve daha birçok özelliklerini geliştirmelerini sağlar. Bu amaçla her hafta düzenlediğimiz etkinliğimize gençlerin yanı sıra diğer yaş gruplarından da katılım olmaktadır’’ diye konuştu.