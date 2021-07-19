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Gençler Geziyor

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında gençler gezilere başladı.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 00:21
Gençler Geziyor

Yozgat Gençlik Merkezi Biz Anadolu’yuz projesi kapsamında Yozgat Merkez, Saraykent, Yerköy’ün Saray köyünden 40 genç üç gün süreli Ankara’ya gezisi düzenlendi. Gençler, Taceddin Dergahı, Ankara Kalesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Tuz gölü gibi tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti. Başkent’in tarihi ve kültürünü öğrenmek amacıyla Biz Anadolu’yuz projesine katılan gençler, Evren Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin ve Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal’ı ziyaret ederek sohbet etti. Gençler Yozgat’a döndü.

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Gençler Geziyor
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