Gençler Geziyor

Yozgat Gençlik Merkezi Biz Anadolu’yuz projesi kapsamında Yozgat Merkez, Saraykent, Yerköy’ün Saray köyünden 40 genç üç gün süreli Ankara’ya gezisi düzenlendi. Gençler, Taceddin Dergahı, Ankara Kalesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Tuz gölü gibi tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti. Başkent’in tarihi ve kültürünü öğrenmek amacıyla Biz Anadolu’yuz projesine katılan gençler, Evren Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin ve Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal’ı ziyaret ederek sohbet etti. Gençler Yozgat’a döndü.