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Gençler becerilerini GELiŞTiRiYOR

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezlerine devam eden gençler, çeşitli etkinlik ve kurslara dahil olarak becerilerini geliştirmeye, yeni beceriler kazanmaya devam ediyor.

11 Aralık 2021 Cumartesi 00:22
Gençler becerilerini GELiŞTiRiYOR

Akdağmadeni Gençlik Merkezi Kişisel Gelişim Atölyesi kapsamında Akıl ve Zeka Oyunları Eğitimi devam ediyor. Gençlerin ilgi gösterdiği eğitim çalışmasında hem eğleniliyor hem de zihinlerinin gelişimine yönelik çalışmalar yapıyor. Yozgat Merkez Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençleri ise Esenli Bilal Şahin İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Gençlik Liderleri ve gönüllü gençler, minik öğrencilerle birlikte ‘Merkezim Her Yerde’ projesi kapsamında badminton, dart, ip atlama, parkur ve unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Etkinliklerin Yozgat il merkezi ile birlikte Sorgun, Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çekerek ilçelerinde bulunan Gençlik Merkezlerinde devam ettiği aktarıldı.

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