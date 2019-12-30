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Genç öğrenciler hastaneyi gezdi

YOZGAT Şehir Hastanesi, ‘Kariyer Günleri’ kapsamında, Yozgat Özel AYÇ okulları 5, 6, 7, 8’inci sınıfta eğitim gören öğrencileri ağırladı.

Genç öğrenciler hastaneyi gezdi

YOZGAT Şehir Hastanesi, ‘Kariyer Günleri’ kapsamında, Yozgat Özel AYÇ okulları 5, 6, 7, 8’inci sınıfta eğitim gören öğrencileri ağırladı.

30 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Genç öğrenciler hastaneyi gezdi

Okul yöneticisi Mustafa Başer, okul öğretmenleri, Şehir Hastanesinde verilen hizmeti yerinde gözlemlemek, hekimlik ve sağlık personelliği hakkında bilgi edinmek amacıyla yaptığı ziyaretten memnun ayrıldı. Öğrencilere kısa saha gezisi sonrası hastanenin konferans salonunda Başhekim Yardımcılarından Uzman Dr. Selahattin Üstünel, Dr. Mete Selvi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hatice İpek ve Anestezi doktoru Akif Demirel tarafından hekimlik ve sağlık personelliği hakkında mesleki bilgiler verildi.

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Genç öğrenciler Hastaneyi Gezdi
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