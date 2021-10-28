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Genç Ofis

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından Yozgat Bozok Üniversitesi’nde açılan Genç Ofiste, gençler oyunlar oynayıp, aktiviteler yapıyor.

28 Ekim 2021 Perşembe 00:17
Genç Ofis

 Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği Genç Ofiste çeşitli aktiviteler, eğlenceli faaliyetler yapılırken, Gençlik Merkezinin çalışmaları ve gönüllülük çalışmaları hakkında bilgi veriliyor.

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