Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği Genç Ofiste çeşitli aktiviteler, eğlenceli faaliyetler yapılırken, Gençlik Merkezinin çalışmaları ve gönüllülük çalışmaları hakkında bilgi veriliyor.
28 Ekim 2021 Perşembe 00:17
Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından Yozgat Bozok Üniversitesi’nde açılan Genç Ofiste, gençler oyunlar oynayıp, aktiviteler yapıyor.
Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği Genç Ofiste çeşitli aktiviteler, eğlenceli faaliyetler yapılırken, Gençlik Merkezinin çalışmaları ve gönüllülük çalışmaları hakkında bilgi veriliyor.