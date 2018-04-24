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Genç MÜSİAD buluşması

YOZGAT Müstakil İş Adamları Derneği(MÜSİAD) bünyesinde faaliyet gösteren Genç MÜSİAD üyeleri sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Genç MÜSİAD buluşması

YOZGAT Müstakil İş Adamları Derneği(MÜSİAD) bünyesinde faaliyet gösteren Genç MÜSİAD üyeleri sabah kahvaltısında bir araya geldi.

24 Nisan 2018 Salı 07:00
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Genç MÜSİAD buluşması

Yozgat’ta teşkilatlanma çalışmalarını büyük oranda tamamlayan ve 27 Nisan’da yapılacak açılışa hazırlanan MÜSİAD’ın ‘Genç MÜSİAD’ teşkilat üyeleri, Yozgat’ın nostaljik mekanlarından Aynalı Kahve’de sabah kahvaltısında bir araya geldi.
Kahvaltıya, MÜSİAD Şube Başkanı Ferudun Daştan, Genç MÜSİAD Şube Başkanı Salih Köse ve yönetim kurulu üyesi gençler katıldı.
Kahvaltı sonrası Genç MÜSİAD üyelerine hitaben bir konuşma yapan MÜSİAD Başkanı Ferudun Daştan, teşkilatlanma çalışmasını hızla tamamladıklarını hatırlatarak, Genç MÜSİAD’ın aktif çalışmaları ile teşkilatlanma yapısına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.
MÜSİAD’ın tek başına bir sivil toplum kuruluşu olmadığını vurgulayan Daştan, MÜSİAD’ın yurt içinde ve yurt dışında 86 irtibat, 181 hizmet noktası ve 11 bin üyesi ile büyük bir aile olduğunu hatırlattı.
Yozgat’ta Genç MÜSİAD’ın önemli çalışmalara ve projelere imza atacağına olan inancını dile getiren Daştan, konuşmasında tecrübe paylaşımında da bulundu.
MÜSİAD Başkanı Ferudun Daştan, teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını belirterek; “27 Nisan’da Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir
Bozdağ, MÜSİAD Genel Başkanımız Sayın Abdurrahman Kaan, sayın milletvekillerimiz, sayın valimiz, sayın belediye başkanlarımız, işadamları, STK temsilcileri ve hemşerilerimizin katılımı ile Yozgat’ta MÜSİAD’ın resmi açılışını yapacağız” dedi. 
Genç MÜSİAD Şube Başkanı Salih Köse de, güven ve desteğinden ötürü Daştan’a teşekkür etti.
Köse; “Peygamber Efendimizin de buyurduğu gibi ‘Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.’ Biz de birlikte rahmeti ve gücü bulan Genç MÜSİAD üyeleri olarak daha aktif ve doğru işler yapmanın gayretinde olacağız. Sizin bize gösterdiğiniz destek ve güven bizlere daha da güç verecektir” diye konuştu.

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