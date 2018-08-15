Genç çiftçiye destek

2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan, üç yıl sürdürülmesi planlanan Genç çiftçi projesi kapsamında 11 genç çiftçinin her birisine 4 dişi, bir erkek Anadolu mandası ırkı hayvan teslim edildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, dağıtımı yapılan Anadolu mandası ırkı hayvanların hak sahiplerine hayırlı olması dileğinde bulundu. Özdemir, ülkemizde hayvancılığın geliştirilmesi için manda yetiştiriciliğinin önemini vurgu yaptı, hayvansal üretimin piyasa dalgalanmalarından etkilenmemesi için yem ve yem bitkisi üretimi ile orantılı olması gerektiğini söyledi