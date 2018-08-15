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Genç çiftçiye destek

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tarımda genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, köylerde genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya konulan ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında,  Yozgat Merkez ve 10 İlçesinde manda dağıtımı yapıldı.

Genç çiftçiye destek

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tarımda genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, köylerde genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya konulan ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında,  Yozgat Merkez ve 10 İlçesinde manda dağıtımı yapıldı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
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Genç çiftçiye destek

2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan, üç yıl sürdürülmesi planlanan Genç çiftçi projesi kapsamında 11 genç çiftçinin her birisine 4 dişi, bir erkek Anadolu mandası ırkı hayvan teslim edildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, dağıtımı yapılan Anadolu mandası ırkı hayvanların hak sahiplerine hayırlı olması dileğinde bulundu. Özdemir, ülkemizde hayvancılığın geliştirilmesi için manda yetiştiriciliğinin önemini vurgu yaptı, hayvansal üretimin piyasa dalgalanmalarından etkilenmemesi için yem ve yem bitkisi üretimi ile orantılı olması gerektiğini söyledi

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