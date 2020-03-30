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Yozgat
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Gelmeyin!

Yozgat Valisi Kadir Çakır, uyarılarda bulundu, Yozgat dışında ikamet edenlerin evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmamalarını istedi.

30 Mart 2020 Pazartesi 15:33
Gelmeyin!

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, iki köyde görülen korona virüsü nedeniyle karantina uygulandığını belirterek, ‘’maalesef bu köylerimize dışarıdan gelen insanlarla yakın temas nedeniyle hastalık bulaşmış, karantina uygulanmıştır. Kimse evinden çıkmasın, köye, şehre gelmesin. Gelmek zorunda olanlar ise bize bildirilsin, gerekli önlemler alınsın ki salgın yayılmasın’’ uyarısında bulundu. Vali Çakır, düzenlediği basın toplantısında Yozgat’ta ciddi bir durumun olmadığını, ancak bunun olmayacak anlamına gelmemesi gerektiğini hatırlatarak, herkesin kurallara uygun davranması ile sorunun üstesinde el birliği ile gelinebileceğinin altını çizdi. Vali Çakır, korona virüsü ile ilgili sürekli toplantılar alıp, değerlendirmelerde bulunduklarını vurguladı, ‘’İlimize dışardan gelen tüm vatandaşlarımızı girişte kontrol ediyoruz. Ateşleri ölçülüyor. Sıkıntısı olanlar hastaneye yönlendiriliyor. Nereden geldikleri, nereye gittikleri, neden geldikleri gibi birçok soru yöneltiliyor. Ona göre gerekli işlem yapılıyor. Yozgat’tan gitmek isteyenler için de durum aynısı’’ diye konuştu. Vali Çakır, Yozgat Şehir Hastanesi'nde sadace korona virüsü ile ilgili hastalara bakılacağını, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinin ise diğer hastaları kabul edeceğini bildirdi. Vali Çakır, mecbur olunmadığı süre içerisinde hastanenin meşgül edilmemesini, ilçe hastanelerinde normal hasta kabulünün devam ettiğini kaydetti. Vali Çakır, ''Evinizde kendinizde yakınınızda belirti olduğunda hemen ilgili sağlık kuruluşumuzu arayarak, gerekli bilgileri aktarın ve tavsiyelerine uyun'' ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Yozgat Valisi Korona Virüsü
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