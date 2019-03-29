Gelirler yardıma dönüştü

Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, AA muhabirine, geçen yıl sonbaharda Nevşehir’den temin ettikleri üzümden bin 500 kilogram pekmez, 2 bin 650 kilogram da sirke ürettiklerini söyledi. Sirkenin tam kıvama gelmesi için üzerinden belli bir süre geçmesi gerektiği vurgulayan Özcan, "Ürettiğimiz 2 bin 650 kilogram sirke tam kıvama gelince satışa sunuldu. Bahadınlı kardeşlerimiz sirkemizi çok beğendi ve kısa sürede hepsi satıldı. Pekmez ve sirkeden masraflarımızı çıktıktan sonra 15 bin lira gelir elde ettik. Bunun 10 bin lirasını Bahadın Öğrenci Fonu’na aktardık. Kalan 5 bin lirasını ise beldemizde hizmet veren Bahadın Yaşlılar Evi’ne bağışladık" dedi.