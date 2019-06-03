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Geleneksel Çocuk Şenliği yapıldı

BOĞAZLIYAN Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa İlçe standında ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’ etkinliği düzenlendi.

Geleneksel Çocuk Şenliği yapıldı

BOĞAZLIYAN Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa İlçe standında ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’ etkinliği düzenlendi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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Geleneksel Çocuk Şenliği yapıldı

Etkinlikte, çeşitli çocuk oyunları sergilenip, oynandı.  İlçedeki okullarda eğitim gören 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik şenlikte, unutulmaya yüz tutmuş oyunların gün yüzüne çıkartılması amacıyla, Mendil Kapmaca, El Değdirerek Bayrak Koşusu, İp Atlama, Sek Sek Oyunu, Mendil Kapmaca, Halat Çekme, kategorilerinde oyunlar oynayıp, yarışmalara katıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Aynalı, her zaman öğrencilerin yanlarında olduklarını belirterek, böylesine güzel, anlamlı bir organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

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