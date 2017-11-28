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-Gelenek yaşatılıyor

YOZGAT’ta faaliyet gösteren şair, yazar ve edebiyat dernekleri tarihi konaklarda aşıklık ve ozanlık geleneğini yaşatmaya çalışıyor.

-Gelenek yaşatılıyor

YOZGAT’ta faaliyet gösteren şair, yazar ve edebiyat dernekleri tarihi konaklarda aşıklık ve ozanlık geleneğini yaşatmaya çalışıyor.

28 Kasım 2017 Salı 07:00
71 Okunma
-Gelenek yaşatılıyor

Yozgat Belediyesi tarafından kente kazandırılan yeni konak ve nostaljik yapılarda aşık, şair ve ozanlar zaman zaman toplanarak şiirler okuyor, türküler söylüyor ve atışmalar yapıyor. Yozgat Şairler, Yazarlar ve Edebiyatçılar Derneği de bu doğrultuda şair, ozan ve aşıkları bir çatı altında toplayarak, geleneği yaşatmayı hedefliyor.
Yozgat’ın bazı ilçeleri ve köylerinde bulunan aşık ve ozanlar zaman zaman bu konaklarda bir araya gelerek eserlerini takdim ediyor. Yozgatlı şair, aşık ve ozanlar başta İl Kültür Müdürlüğü ve Yozgat Belediyesi olmak üzere, ilgili kurumlardan daha fazla destek ve katkı bekliyor. Yozgatlı aşıklar ise Yozgat’ın kış memleketi olduğunu hatırlatarak, kış aylarında konaklarda halk edebiyatının yeniden canlandırılabileceği vurgusunu yapıyor.
-MUSTAFA TEKER-

Yorumlar

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Salim GÜLBAHÇE 2017-11-28 09:31:51

Yozgat ileri gazetemize bu güzel haberden ve daima derneğimize olan ilgi ve desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıcada dernek üyemiz ve gazeteci mustafa tekere çok teşekkür ediyoruz Derneğimiz YOYŞED adına dernek başkanı SALİM GÜLBAHÇE

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