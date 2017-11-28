-Gelenek yaşatılıyor

Yozgat Belediyesi tarafından kente kazandırılan yeni konak ve nostaljik yapılarda aşık, şair ve ozanlar zaman zaman toplanarak şiirler okuyor, türküler söylüyor ve atışmalar yapıyor. Yozgat Şairler, Yazarlar ve Edebiyatçılar Derneği de bu doğrultuda şair, ozan ve aşıkları bir çatı altında toplayarak, geleneği yaşatmayı hedefliyor.

Yozgat’ın bazı ilçeleri ve köylerinde bulunan aşık ve ozanlar zaman zaman bu konaklarda bir araya gelerek eserlerini takdim ediyor. Yozgatlı şair, aşık ve ozanlar başta İl Kültür Müdürlüğü ve Yozgat Belediyesi olmak üzere, ilgili kurumlardan daha fazla destek ve katkı bekliyor. Yozgatlı aşıklar ise Yozgat’ın kış memleketi olduğunu hatırlatarak, kış aylarında konaklarda halk edebiyatının yeniden canlandırılabileceği vurgusunu yapıyor.

-MUSTAFA TEKER-

