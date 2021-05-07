Geleceğe yatırım

Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, yapılan sondaj çalışmaları sonucu elde edilen suyun şebekeye bağlandığını söyledi. Başkan Akın, ‘’İlçemizin su sıkıntısı yaşamaması için sınırlarımız içerisinde yürüttüğümüz sondaj çalışmalarımız sonucu su kaynaklarımıza bir yenisini ekleyerek su deposuna katılmasını sağladık. İlçemize hayırlı olsun. Su arama çalışmalarımız devam edecektir’’ dedi. Başkan Akın, mevsimlerin değişmesiyle tüm dünyanın yaşamaya başladığı kuraklık problemine çare olmak için su kaynaklarının korunmasını, suyun tasarruflu tüketilmesini de istedi.