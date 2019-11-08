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Geleceğe ışık tutacaktır

MHP Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatğlu, Büyük Önder Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının her zaman Türk Milleti'nin geleceğine ışık tutmaya devam edeceğini söyledi.

Geleceğe ışık tutacaktır

MHP Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatğlu, Büyük Önder Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının her zaman Türk Milleti'nin geleceğine ışık tutmaya devam edeceğini söyledi.

08 Kasım 2019 Cuma 14:11
Geleceğe ışık tutacaktır

MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Irgatoğlu, 10 Kasım vesilesiyle yayınladığı mesajında şu görüşlere yer verdi:
"Cumhuriyetimizin 100. yıl hedefleri doğrultusunda Atamızın izinde, şanlı ecdadımızın emaneti cennet vatanımızda eğitim, kültür, sanat, ekonomi, bilim ve her alanda daha aydınlık bir Türkiye için bizler de durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla 81 yıl önce ebediyete uğurladığımız Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum"

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