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Geçitler boyandı

ÇEKEREK ilçesinde, yaya geçitlerde kırmızı çizgi uygulaması başlatıldı.

01 Nisan 2021 Perşembe 00:06
Geçitler boyandı

Yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu belirten farkındalık çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Yayalar Kırmızı Çizgimiz’ uygulaması ile birlikte trafik ışıklarının olmadığı yaya geçitlerindeki orta şeritler sembolik olarak kırmızıya boyanarak uygulama hayata geçirildi. Trafikte önceliğin yayalara ait olduğu vurgusunun yapıldığı ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan uygulama kapsamında Çekerek İlçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan yaya geçitlerindeki orta şerit kırmızı renge boyayarak uygulamaya destek verildi.

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Geçitler Boyandı
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