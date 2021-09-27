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Geceye damga vurdu

Yozgat’ın yetiştirdiği, Türk Halk Müziği sanatçısı Mümin Sarıkaya, Kanal D televizyonunda katıldığı programa damga vurdu.

27 Eylül 2021 Pazartesi 00:45
Geceye damga vurdu

‘Şarkılar Bizi Söyler’ adlı programa katılan Mümin Sarıkaya, programın sunucusu Hakan Altun tarafından ‘Bozkırın yeni tezenesi olarak kabul edilmeye başlanılan sanatçımız Mümin Sarıkaya’ diye anons yaptı. Türk halk müziği ve özgün müzik sanatçısı olan Mümin Sarıkaya, 2015 yılında Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle çıkarılan ‘Ben Yoruldum Hayat’ şarkısıyla tanındı. 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Halk Müziği Erkek Sanatçısı ödülünü alan Sarıkaya programda, ‘Doydum Acılara’ isimli yeni şarkısını da seslendirdi. Şarkılar Bizi Söyler isimli programında diğer konukları Yavuz Bingöl ve Yılmaz Vural oldu. Türkiye’nin yedi bölgesinden Türkülerin söylendiği, Yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği programda, müziğin iki büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sunuculuk yapıyor, şarkılar söylüyor. Şarkılar Bizi Söyler’in on yedinci bölümüne Türk Halk Müziği’nin iki ayrı güçlü yorumcusundan Mümin Sarıkaya, ‘Ben Yoruldum Hayat’ şarkısını nasıl bestelediğini de anlattı. Ünlü sanatçı, ‘Al Yanak Allanıyor, Kaşların Kara Kara’ gibi söz ve bestesi Neşet Ertaş’a ait olan türküleri de yorumladı.

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