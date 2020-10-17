Geçen ay 469 konut satıldı

İlk defa satılan konut sayısı 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 azalarak 41 bin 376 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı ise yüzde 30,3 olarak gerçekleşti. Yozgat'ta 2020 Eylül ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 586 konut satışı ile yüzde 19,97 azaldı. Bir önceki aya göre ise 658 konut satışı ile yüzde 28,72 azalarak 469 oldu. Yozgat'taki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı 263 konut ile yüzde 56,08, ilk satışların payı ise 206 konut ile yüzde 43,92 oldu.