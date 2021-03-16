Geçen ay 260 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 929 konut satışı ve yüzde 19,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 757 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 4 bin 659 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 27 konut ile Bayburt, 31 konut ile Ardahan ve 34 konut ile Tunceli oldu. Yurt genelinde ilk defa satılan konut sayısı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,7 azalarak 24 bin 737 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 4 bin 510 konut satışı ve yüzde 18,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u bin 716 konut satışı ile Ankara ve bin 335 konut satışı ile İzmir izledi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,7 azalış göstererek 56 bin 485 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 11 bin 419 konut satışı ve yüzde 20,2 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 71,7 oldu. Ankara 6 bin 41 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 3 bin 324 konut satışı ile İzmir izledi. Yozgat'ta 2021 Şubat ayında 260 konut satıldı. Yozgat' ta 2021 Şubat ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 366 Konut satışı ve yüzde 28,96 azalırken, bir önceki aya göre ise 224 konut ve yüzde 16,07 artarak 260 oldu. Yozgat'taki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı 177 konut ve yüzde 68,08, ilk satışların payı ise 83 konut ve yüzde 31,92 olarak gerçekleşti.

