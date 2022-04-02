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Gece gündüz çalışıyorlar

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, temizlik çalışmaları gece gündüz devam ediyor.

02 Nisan 2022 Cumartesi 00:53
Gece gündüz çalışıyorlar

Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci gece çalışan ekibi ziyaret etti. Çalışmaları yerinde inceleyen Ekinci, "Ekiplerimizle gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. İtfaiye müdürlüğümüz, zabıta müdürlüğümüz, temizlik işleri müdürlüğüz el ele vererek inşallah ramazana kadar ilçemizin tüm cadde ve sokaklarını temizleyeceğiz. Mesai gözetmeksizin temiz Sorgun için çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin huzur ve rahatı için belediyemiz olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlk günkü aşkla ve azimle çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz her çalışma ilçemiz ve halkımız için. Tüm ekip arkadaşlarımıza çalışmalarında kolaylık diliyor azimli çalışmalarından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Son Güncelleme: 01.04.2022 18:54
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