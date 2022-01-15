GEÇ KALMAK ÖLDÜR

Esengin yapmış olduğu açıklamada “ Rahim ağzı kanseri, vücuttaki hücrelerin bir bozukluk sonucu kontrolsüz çoğalmaya başlamasıyla oluşan bir hastalıktır. Bu kontrolsüz çoğalma, rahim ağzı bölgesinde görüldüğünde, rahim ağzı kanseri olarak adlandırılır. Genellikle 50 yaşlarda görülen bu kanser türü, son yıllarda genç kadınlarda da görülmeye başlanmıştır. Rahim ağzı kanseri, uzun süren inatçı ve yüksek riskli olan Human Papilloma Virüsü (HPV) enfeksiyonu sonucu oluşmaktadır. Rahim ağzı kanserinin belirtileri, erken dönemde kendini göstermeyebilir. Rahim ağzı kanseri veya diğer HPV ile ilişkili hastalıklar, PAP Smear adı verilen tarama testi ile tespit edilebiliyor. HPV aşıları, sizi yüksek riskli HPV türlerine ve bu virüsün yol açtığı rahim ağzı kanseri ve diğer kanserler ile genital siğillere karşı etkili bir şekilde korur. HPV aşıları virüs DNA’sı içermediklerinden, bağışıklığı engelleyici ya da kanser yapıcı özellikleri yoktur. Rahim ağzı kanseri erken teşhis edildiğinde, tedavi edilebilen bir kanser türüdür. Rahim ağzı kanserinin erken teşhisi için her yıl düzenli olarak jinekolojik muayenenizi ve smear testinizi yaptırmayı unutmayınız” dedi.