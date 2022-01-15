Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

GEÇ KALMAK ÖLDÜR

Yozgat Kanser Hastaları Moral Ve Motivasyon Dernek Başkanı Ayşe Esengin ocak ayı rahim ağzı kanseri farkındalık ayı dolayısı ile ilgili açıklama yaptı.

15 Ocak 2022 Cumartesi 00:42
GEÇ KALMAK ÖLDÜR

Esengin yapmış olduğu açıklamada “ Rahim ağzı kanseri, vücuttaki hücrelerin bir bozukluk sonucu kontrolsüz çoğalmaya başlamasıyla oluşan bir hastalıktır. Bu kontrolsüz çoğalma, rahim ağzı bölgesinde görüldüğünde, rahim ağzı kanseri olarak adlandırılır. Genellikle 50 yaşlarda görülen bu kanser türü, son yıllarda genç kadınlarda da görülmeye başlanmıştır. Rahim ağzı kanseri, uzun süren inatçı ve yüksek riskli olan Human Papilloma Virüsü (HPV) enfeksiyonu sonucu oluşmaktadır. Rahim ağzı kanserinin belirtileri, erken dönemde kendini göstermeyebilir. Rahim ağzı kanseri veya diğer HPV ile ilişkili hastalıklar, PAP Smear adı verilen tarama testi ile tespit edilebiliyor. HPV aşıları, sizi yüksek riskli HPV türlerine ve bu virüsün yol açtığı rahim ağzı kanseri ve diğer kanserler ile genital siğillere karşı etkili bir şekilde korur. HPV aşıları virüs DNA’sı içermediklerinden, bağışıklığı engelleyici ya da kanser yapıcı özellikleri yoktur. Rahim ağzı kanseri erken teşhis edildiğinde, tedavi edilebilen bir kanser türüdür. Rahim ağzı kanserinin erken teşhisi için her yıl düzenli olarak jinekolojik muayenenizi ve smear testinizi yaptırmayı unutmayınız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
GEÇ KALMAK ÖLDÜR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KÖSE, PROJELERİNİ ANLATTI
KÖSE, PROJELERİNİ ANLATTI
ÖĞRENCiLER SEViNDiRiYOR
ÖĞRENCiLER SEViNDiRiYOR
100 bin lira hibe verilecek
100 bin lira hibe verilecek
Gazeteciliğin sorunları konuşuldu
Gazeteciliğin sorunları konuşuldu
Gençlik Merkezi ile öğreniyorlar
Gençlik Merkezi ile öğreniyorlar
Öğrenciler önlük giydi
Öğrenciler önlük giydi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim