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GAZiLERiN TALEBi MECLiSTE

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesiyle şehit yakınlarının ve gazilerin bir dizi taleplerini gündeme taşıdı.

GAZiLERiN TALEBi MECLiSTE

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesiyle şehit yakınlarının ve gazilerin bir dizi taleplerini gündeme taşıdı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
GAZiLERiN TALEBi MECLiSTE

Keven, Şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının, taleplerinin geniş kapsamlı araştırılmasını istedi. Keven, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, bu taleplerin kamu vicdanı açısından önem arz ettiğini vurguladı. Keven, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensubu güvenlik görevlilerimizden terörle mücadele ederken veya vatani görevleri esnasında şehit düşenlerin yakınları ve malullük sebebiyle gazi olan gazilerimizin bazı talepleri bulunmaktadır. Yine ülkemiz 2016 yılında yaşadığı hain 15 Temmuz kalkışmasında ki 249 şehidimizin yakınları ve gazilerimiz için de aynı kanun çerçevesinde yararlanılan haklarda iyileştirmeler yapılmalıdır. Bu taleplere bakıldığında kamu vicdanını rahatlatacak ve şehitlerimizin emaneti çocuklarının iyi bir hayat sürmelerine katkı sunacak olan kamuda istihdam desteğidir’’ dedi. Kıbrıs Gazisi gibi muharip gaziler ile malul gaziler arasında ki farklı özlük haklarına da dikkat çeken Keven, muharip gazilerin haklarının yeniden düzenlenerek malul gaziler ile aralarında ki farkların giderilmesini talep etti. Kanuna göre yeterli malullük oranı tespit edilmediği için gazilik unvanı tanınmayan gazilerimizin sorunlarına da dikkat çeken Keven, kaçırıldığı tespit edilen veya haber alınamayan güvenlik görevlilerinin ailelerine özel bir statü tanınması gerektiğinin de altını çizdi. Keven, “Terörle mücadele bölgelerinde görev yaparken terör örgütünce kaçırıldığı tespit edilen veya belli bir süre haber alınamayan güvenlik görevlileri kurtarılana kadar yakınlarının hayatlarını kolaylaştırma amacıyla bu kamu görevlilerimizin yakınlarına özel bir statü tanınmalıdır. Görevi esnasında kazayla vurularak ya da aldıkları fiziki eğitim esnasında hayatını kaybeden güvenlik görevlilerimizin, er ve erbaşların yakınlarına da özel bir statü tanınmalıdır. Devletimiz bu insanların ailelerini, eşlerini, çocuklarını yalnız bırakmamalıdır. Bu talepler sadece kısmi olup geniş kapsamlı bir araştırma yapılmalıdır” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
GAZiLERiN TALEBi MECLiSTECUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven
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