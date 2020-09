GAZiLERiMiZE SAYGIYLA

YOZGAT’ta, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri altında Cumhuriyet Alanı’nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törene, Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, daire müdürleri ve gaziler katıldı. Vali Polat, gaziler günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, vatanını ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan büyük Türk milletinin şanlı tarihinin, bu uğurda kahramanca verilen mücadelelerle dolu olduğunu belirtti. Vali Polat, ‘’Ülkemizin her karış toprağında canlarını, kanlarını ortaya koyarak tarihimize altın harflerle kazınan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük garantisi olan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Böyle anlamlı bir günde, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan tüm gazilerimize, sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum’’ dedi. Vali Polat, Çanakkale ve İstiklal Savaşlarında vatanına sahip çıkarken, terörle mücadelede ve 15 Temmuz’da hainlere karşı bir duruş sergileyen Türk halkının, vatan, bayrak ve bağımsızlığını tüm değerlerin üzerinde tutuğunu, bu uğurda şehit ve gazi olduğunu anlattı. Vali Polat, ‘’Bu Millet Gazi Millettir. Ne mutlu bize ki, biz de bu gazi milletin bir ferdiyiz. Değerli gazilerimiz, unutmayınız ki emanetiniz, emanetimizdir. Her karışı şehitlerimizin mübarek kanlarıyla sulanan bu aziz vatanda; şehit ve gazilerimizin emanetini muhafaza etmek, Ay Yıldızlı Bayrağımızı bu topraklar üzerinde ilelebet özgürce dalgalandırmak ve ülkemizi daha ileriye taşımak hepimizin en büyük görevidir. Böyle anlamlı bir günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan tüm gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum’’ ifadelerini kullandı.