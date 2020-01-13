Gazilere Mücadele Madalyası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi. Törene Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, gaziler ve aileleri katıldı. Törende, gazilerin ‘Milli Mücadele Madalyaları ve Beratları’ törenle verildi. Kaymakam Okumuş ve Başkan Coşar, yaptıkları konuşmalarda, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımızın aziz hatıralarına her zaman sahip çıkacağız” dediler.