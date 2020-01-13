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Gazilere Mücadele Madalyası

BOĞAZLIYAN ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatına katılıp, Gazi olanlara Milli Mücadele Madalyaları törenle verildi.

Gazilere Mücadele Madalyası

BOĞAZLIYAN ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatına katılıp, Gazi olanlara Milli Mücadele Madalyaları törenle verildi.

13 Ocak 2020 Pazartesi 03:32
Gazilere Mücadele Madalyası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi. Törene Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, gaziler ve aileleri katıldı. Törende, gazilerin ‘Milli Mücadele Madalyaları ve Beratları’ törenle verildi. Kaymakam Okumuş ve Başkan Coşar, yaptıkları konuşmalarda, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımızın aziz hatıralarına her zaman sahip çıkacağız” dediler.

Anahtar Kelimeler:
Gazilere Mücadele Madalyası
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