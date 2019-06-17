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GAZiLERE MADALYA

BOĞAZLIYAN ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 12 Kıbrıs Gazisine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı törenle verildi.

GAZiLERE MADALYA

BOĞAZLIYAN ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 12 Kıbrıs Gazisine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı törenle verildi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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GAZiLERE MADALYA

Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Boğazlıyan Kaymakamlığı tarafından organizesinde törene Kaymakam Davut Sinanoğlu, Belediye Başkan Vekili Uğur Paşaoğlu, İlçe protokolü, STK temsilcileri, şehit ve gazi yakınları katıldı. Kaymakam Davut Sinanoğlu, Şehit ve gazilerimize çok şey borçlu olduğumuzu, bu madalyaların gazilerimizin onuru, şerefi olduğunu, göğüslerinde gururla taşıyacaklarını kaydetti. Kaymakam Sinanoğlu, bugüne kadar muharebe meydanlarında, düşmana karşı toprakları koruyan geleceğimizi güvenle bırakacağımız topraklarımıza gazilerimizin katkısının da büyük olduğunun altını çizdi. Sinanoğlu, ‘’Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve bu belgeleri madalyaları hak eden değerli gazilerimizi tebrik ediyorum. Devletimiz gazilik madalyalarını tevcih etmek üzere bizleri görevlendirdi. Bu vazifeyi ben büyük bir gurur ile aldım. Kıbrıs yüzlerce yıldır Türk toprağıydı. 1963 yılında başlayan karanlık Rum emellerini biliyorsunuz. 498 şehidimiz var. Bu harekata katılarak gazi unvanı kazanan gazilerimizi kutluyorum. Şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına sabırlar diliyorum. Bugün 12 ailemize beratlarını vereceğiz" dedi. 

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