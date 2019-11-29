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Yozgatlı asker şehit oldu
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Gazilere Beratları Verildi

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatına katılan, il merkezinde ikamet eden Kıbrıs Gazilerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen Milli Mücadele Madalyası ve Beratını teslim etti.

Gazilere Beratları Verildi

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatına katılan, il merkezinde ikamet eden Kıbrıs Gazilerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen Milli Mücadele Madalyası ve Beratını teslim etti.

29 Kasım 2019 Cuma 04:04
Gazilere Beratları Verildi

Valilik makamında gerçekleşen törende konuşan Vali Kadir Çakır, “Hepinizden Allah razı olsun. Vatanımızın birlik ve beraberliğini, bölünmez bütünlüğünü müdafaa etmek için gözünüzü kırpmadan bu mücadeleye katıldınız. Gerek Kıbrıs harekatında, gerek güney doğuda, gerekse ülkemiz sınırları içerisinde ve dışarısında vatanımızın birlik ve beraberliğini müdafaa etmek üzere canını veren şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi. Daha sonra, Kıbrıs Barış Harekatında gazi olan Özkan Önal, Ahmet Taştan, Ali Özger, Hasan Yeler, Hasan Aydoğdu, Mustafa Nedir Keseroğlu, Aziz Arslan, Hasbi Selvi, Bekir Demirci ve Ahmet Dalankılıç’a Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Vali Kadir Çakır tarafından takdim edildi.

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Gazilere Beratları Verildi
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