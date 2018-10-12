Gaziler ve şehit yakınları ziyaret edildi

Kaymakam Dağ, İlçe Jandarma Komutanı Osman Yılmaz ile birlikte, Kadışehri ilçe merkezinde ikamet eden, 2002 yılında Erzincan’da askeri araçla meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanarak Gazi olan Azmi Polat’ı ziyaret etti. Kaymakam Dağ, daha sonra Jandarma Komutanı Yılmaz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Osman Sağlamer ile birlikte Kemallı Köyünde ikamet eden Şehit Osman Öztürk ve Elmalıçiftliği Köyünde ikamet eden Şehit Adem Canpolat’ın da ailelerini ziyaret etti.