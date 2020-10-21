Gazetemize teşekkür

Sorgun ilçesinin Yeniyer Beldesi Ahmetfakılı Mahallesinde evinin bahçesine 4 yıl önce ‘ayva fidanı’ diye diktiği ağaç ürün verince hayretler içinde kaldığını belirten Recep Doğan, İleri gazetesinde çıkan haberin ardından Orman Mühendisi Salih Gözüyaşlı’nın açıklamalarıyla aydınlandığını söyledi. Doğan, ‘’Ağaçların hepsini kesecektim. Mühendis beyin gazetede çıkan açıklamalarını okuyunca vazgeçtim, aydınlandım. Benim de şekerim ve diğer rahatsızlıklarım var. Bu meyvenin hepsine iyi geldiğini öğrendim, kesmeyeceğim meyvesini alıp, tarif edildiği şekliyle tüketeceğim’’ diye konuştu.