Gazeteciliğin sorunları konuşuldu

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Dijital Mecralar Komisyonu toplantısında Türkiye’de Gazeteciliğin Dijital Dönüşümü ve Sorunları ele alındığını söyledi. Sedef, ‘’Toplantımıza Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Nuri Kolaylı katılarak sunumlarını gerçekleştirdiler’’ dedi.

Komisyonun açılış konuşmasını yapan Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, yeni neslin artık her şeyi dijital ortamda okuduğunu söyledi. Kendilerinden sonraki nesiller için gazeteyi her sabah dijitalde okumak, akıllı telefonlar marifetiyle okumak daha yaygın bir davranış kalıbına dönmüş durumda olduğunu belirten Yayman, ‘’Gazeteler ilk çıktığı zaman insanların hayatında gerçekten çok önemli değişikliklere yol açtı. Biz dahi bu değişiklikleri bizzat yaşadık ve 1970'lerde dahi bir gündelik gazetenin insanların hayatını ne kadar etkilediğini, oradaki tavsiyelerin ne kadar önemli olduğunu, insanların o gazetedeki rutine göre kendi yaşamlarını düzenlediklerini görmüştük ama dijitalleşmeyle beraber dünyanın en büyük gazeteleri olan The New York Times, The Washington Post olmak üzere; yine Türkiye'de Hürriyet gazetesi, Sabah gazetesi, Cumhuriyet gazetesi, Türkiye'nin köklü basın-yayın kuruluşlarının da, gazetelerinin de bu etkileşimden önemli ölçüde etkilendiğini hep beraber yaşıyoruz, görüyoruz" diye konuştu.

'KOPYALA, YAPIŞTIR' KOLAYCILIĞI

YAPAN HABER SİTELERİ DE VAR

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Nuri Kolaylı ise komisyonda yaptığı konuşmada, Teknolojinin hızla gelişimi ve internet ağının hemen hemen her noktaya ulaşmasıyla birlikte internet haberciliği hem bütün dünyada hem de ülkemizde büyük bir gelişim gösterdiğini vurguladı. Kolaylı, sektörde istihdam sağlayan gazete ve televizyonlarla eş değer habercilik yapan kurumsal internet haber sitelerinin yanında internet deyimiyle 'kopyala, yapıştır' kolaycılığından öteye gitmeyen haber siteleri de maalesef, yer aldığını vurguladı. Kolaylı, yasal boşluktan kaynaklanan sorunlar her geçen gün daha arttığını, internet medyasının yayıncılık konusunda acil bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.

