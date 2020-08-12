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Gaspçı yakalandı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 65 yaşındaki bir şahsın elindeki çantasını çalan gaspçıyı yakaladı. Gasp edilen çanta, içerisinde bulunan eşyalarla birlikte sahibine teslim edildi.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 00:46
Gaspçı yakalandı

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tekke Mahallesi’nde yaşlı bir şahsın elindeki çantayı kapkaç yaparak, alan zanlıyı sıkı takip sonucunda yakaladı. Olay önceki gün Tekke Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde yaşandı. 65 yaşındaki şahıs ikametine yaya olarak giderken, bir şahısın arkadan gelerek elinde bulunan çantayı alıp, kaçtığı ileri sürüldü. Polise başvuruda bulunan şahıs, çanta içerisinde 4 adet çeyrek altın 180 lira para, cep telefonu ve muhtelif banka kartlarının bulunduğunu söyledi. İhbar üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 yaşındaki şüpheliyi aynı gün yakaladı. Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen şahsın çaldığı çanta ile içerisinde bulunan suça konu eşyalar ele geçirildi. Yozgat Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şahsa kapkaç suçundan Adli tahkikat düzenlendi. Yaşlı şahsın çantası ile içerisinde bulunan altın, para ve diğer eşyaları eksiksiz olarak kendisine teslim edildi. 

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Gaspçı Yakalandı
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