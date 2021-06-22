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GARiPLERDE iNCELEME

Yozgat Bozok Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen arkeolojik yüzey araştırma çalışmaları kapsamında Sorgun ilçesinin Garipler köyüne giden ekip, köyde bulunan tarihi eserlerle ilgili araştırma ve incelemelerde bulundu.

22 Haziran 2021 Salı 00:20
GARiPLERDE iNCELEME

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Garipler köyü sakinlerinin yıllardır, köyde bulunan tarihi kilise binasının restore edilerek, turizme kazandırılmasına yönelik mücadelesi sonucunda ilk adım atıldı.
Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden akademisyenler Garipler köyüne giderek, inceleme ve araştırma yaptı. 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından ilde bulunan tarihi yapıların, ören yerlerinin yüzey araştırmalarının yapılmasına yönelik izin verildi. 5 yıl süreli çalışma ekibi Yozgat’ın farklı bölgelerinde çeşitli yüzey araştırmaları yaparak, rapor hazırladı. Ekip, son olarak Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Garipler köyüne giderek, burada bulunan bir bölümü yıkılmış tarihi kilise binasında incelemelerde bulundu, köyün farklı bölgelerinde de yüzey araştırması gerçekleştirdi. Geçmişten günümüze çok sayıda farklı dinlere mensup insanların yaşam sürdüğü Yozgat’ta kiliselerin de önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekilerek, yılların ve doğal şartların etkisiyle kiliselerin bazılarının yıkıldığı bazılarının da restore edilerek camilere dönüştürüldüğü hatırlatıldı. Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Garipler köyünde bulunan Rum Kilisesinin de sahipsizlik ve kaçak kazı tahribatı yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirten köylüler, binanın restore ettirilip, turizme kazandırılması yönündeki ısrarlarını bırakmadı. Eski medeniyetlerde sadece kilise olarak değil bir süre manastır olarak da kullanıldığı belirtilen tarihi kilise, daha sonra bölgeye yerleşen Müslümanlar tarafından cami olarak kullanıldığı, yakın zamana kadar ise tarihi kilise, köy halkına hem cami hem de okul olarak hizmet verdiği bildirildi. Garipler köyü sakinleri, tarihi 1700’lü yıllara dayandığı iddia edilen Tarihi Rum Kilisesinin onarılarak inanç turizmine kazandırılmasını istiyor. 

Anahtar Kelimeler:
GARiPLERDE INCELEME
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